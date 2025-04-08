Улица в Нижней Санибе получит имя Героя России Марата Тибилова

Улица в Северной Осетии в селении Нижняя Саниба будет названа в честь Героя России Марата Тибилова. Соответствующее распоряжение глава республики Сергей Меняйло дал на аппаратном совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Росгвардия Фото: Росгвардия

По информации пресс-службы главы и правительства региона, переименование пройдет на улице, где проживает семья погибшего военнослужащего. Также имя Марата Тибилова планируется присвоить одному из образовательных учреждений республики.

Как сообщал ранее «Ъ-Кавказ» 36-летний Марат Тибилов принимал участие в специальной военной операции с момента ее начала. Он выполнял боевые задания на территории Запорожья, ДНР, ЛНР и Курской области. В 2022 году за проявленные мужество и героизм при выполнении задач в зоне боевых действий был дважды награжден орденами Мужества.

Николай Аксенов