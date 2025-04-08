Тела мужчины и женщины обнаружили после пожара в селе Шум в Ленобласти

Следственное управление СК России по Ленинградской области проводит доследственную проверку по факту обнаружения двух тел после пожара в селе Шум Кировского района региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

О чрезвычайном происшествии 8 апреля сообщили в пресс-службе областного СК. Погибшие — мужчина 1955 г.р. и женщина 1965 г.р. Предположительная причина пожара — неисправность электрической проводки в доме.

По итогам проверки и судебно-медицинской экспертизы будет принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Следственный комитет возбудил уголовные дела после обнаружения тел шести погибших в двух пожарах под Выборгом.

Андрей Цедрик