Тела мужчины и женщины обнаружили после пожара в селе Шум в Ленобласти
Следственное управление СК России по Ленинградской области проводит доследственную проверку по факту обнаружения двух тел после пожара в селе Шум Кировского района региона.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
О чрезвычайном происшествии 8 апреля сообщили в пресс-службе областного СК. Погибшие — мужчина 1955 г.р. и женщина 1965 г.р. Предположительная причина пожара — неисправность электрической проводки в доме.
По итогам проверки и судебно-медицинской экспертизы будет принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что Следственный комитет возбудил уголовные дела после обнаружения тел шести погибших в двух пожарах под Выборгом.