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Тела мужчины и женщины обнаружили после пожара в селе Шум в Ленобласти

Следственное управление СК России по Ленинградской области проводит доследственную проверку по факту обнаружения двух тел после пожара в селе Шум Кировского района региона.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

О чрезвычайном происшествии 8 апреля сообщили в пресс-службе областного СК. Погибшие — мужчина 1955 г.р. и женщина 1965 г.р. Предположительная причина пожара — неисправность электрической проводки в доме.

По итогам проверки и судебно-медицинской экспертизы будет принято процессуальное решение, уточнили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Следственный комитет возбудил уголовные дела после обнаружения тел шести погибших в двух пожарах под Выборгом.

Андрей Цедрик

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