Экс-теннисистка Билли Джин Кинг получила звезду на Аллее славы Голливуда

81-летняя бывшая теннисистка Билли Джин Кинг удостоена звезды на Аллее славы Голливуда. Она стала первой женщиной, получившей звезду в категории «Спортивные развлечения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mario Anzuoni / Reuters Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Торжественная церемония прошла 7 апреля на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. Открытие посетили российская теннисистка Мария Шарапова, пятикратный чемпион НБА Мэджик Джонсон и лауреат премии «Оскар» актриса Джейми Ли Кертис.

«Невозможно описать словами, с каким чувством гордости и благодарности я получаю эту звезду. Может быть, я и первая женщина, удостоенная награды в этой категории, но точно не последняя. Давайте продолжать в том же духе!» — написала Билли Джин Кинг в социальной сети X.

Билли Джин Кинг является победительницей 39 турниров Большого шлема (12 — в одиночном разряде, 16 — в парном, 11 — в миксте). В составе сборной США семь раз становилась обладательницей Кубка Федераций, который в сентябре 2020 года был переименован в ее честь.

В 1973 году Билли Джин Кинг основала Женскую теннисную ассоциацию, признанную Международной федерацией тенниса. Она является совладелицей бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» и женского футбольного клуба «Энджел Сити». Также Билли Джин Кинг входит в консультативный совет Профессиональной женской хоккейной лиги.

Таисия Орлова