Reuters: Иран готов на прямые переговоры с США в обмен на «жест доброй воли»

Власти Ирана допускают возможность прямых переговоров с США по ядерной сделке, но при условии «жеста доброй воли» с американской стороны, пишет Reuters со ссылкой на источники. Речь идет в том числе о возможном снятии санкций. По словам собеседников агентства, к предстоящим в Омане непрямым консультациям Иран относится «с осторожностью» и не ожидает прогресса.

«Иранцы сказали нам, что прямые переговоры возможны, но должен быть жест доброй воли. Снимите некоторые санкции или разморозьте часть денег»,— пояснил Reuters неназванный дипломат. Источник, знакомый с деталями подготовки США к переговорам в Омане, отметил, что повестка встречи будет широкой.

7 апреля Дональд Трамп объявил, что США и Иран ведут прямые переговоры по ядерной сделке, а следующая встреча «почти на высшем уровне» пройдет 12 апреля. Иранские источники NYT позднее пояснили, что делегации стран будут сидеть в отдельных кабинетах, а оманские дипломаты передадут их сообщения друг другу. Делегации стран возглавят министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Вскоре после начала его второго президентского срока Дональд Трамп потребовал от Ирана приступить к переговорам по ядерной сделке взамен той, из которой по его же инициативе США вышли в 2018 году. Тегеран согласился вести переговоры только при посредничестве.

Лусине Баласян