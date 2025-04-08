Умерла первооткрыватель кометы Чурюмова—Герасименко

Астроном Светлана Герасименко умерла в возрасте 80 лет в Таджикистане, сообщил Институт астрофизики Национальной академии наук страны. В честь нее названы комета Чурюмова—Герасименко, открытая в 1969 году, и астероид (3945), открытый в 1982 году астрономом Николаем Черных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Герасименко в 1988 году

Фото: Жуков Сергей / ТАСС Светлана Герасименко в 1988 году

Фото: Жуков Сергей / ТАСС

«Весть о безвременной кончине Светланы Ивановны стала тяжелым ударом для научного сообщества Таджикистана и вызвала глубокую скорбь в коллективе Института астрофизики НАН Таджикистана. Мы выражаем искренние соболезнования ее родным, близким и коллегам, разделяя с ними горечь утраты»,— говорится в сообщении института в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Светлана Герасименко родилась в 1945 году в поселке Барышевка Киевской области. В 1968 году окончила кафедру астрономии Киевского университета, после чего поступила в аспирантуру. В 1973 году по приглашению Института астрофизики Таджикистана переехала в Душанбе. Работала научным сотрудником института, проводила наблюдения и изучение комет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комета Чурюмова — Герасименко

Фото: ESA / Rosetta / MPS for OSIRIS Team Комета Чурюмова — Герасименко

Фото: ESA / Rosetta / MPS for OSIRIS Team

В ночь с 11 на 12 сентября она вместе с сотрудником Астрономической обсерватории Академии наук Украинской ССР Климом Чурюмовым наблюдала через 50-сантиметровый телескоп комету 32P/Комас-Сола. Изначально ученые приняли объект за часть кометы 32P, но позднее выяснили, что наблюдали неизвестную прежде комету. 2 марта 2004 года Герасименко и Чурюмов присутствовали на космодроме Куру во Франции при запуске межпланетного зонда «Розетта», отправившегося к комете, названной их именем. Клим Чурюмов умер в 2016 году в возрасте 79 лет.

Полина Мотызлевская