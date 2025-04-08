И. о. президента Южной Кореи и Трамп обсудили торговую сделку

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Хан Док Су провел первый телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Cтороны обсудили торговое, энергетическое и оборонное сотрудничество. По По итогам их беседы господин Трамп сообщил, что южнокорейская делегация прибудет в Вашингтон для обсуждения торговой сделки.

«У меня только что был отличный звонок с исполняющим обязанности президента Южной Кореи. Мы говорили об их колоссальном и неустойчивом профиците, пошлинах, судостроении, масштабной покупке американского СПГ, их совместном предприятии в трубопроводе на Аляске и оплате за большую военную защиту, которую мы предоставляем Южной Корее»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social. «У нас есть возможности для заключения выгодной сделки для обеих стран. Их лучшая команда находится в самолете, направляющемся в США»,— сказал президент США.

В начале апреля президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт из 185 стран в размере 10%. С 9 апреля вводятся зеркальные тарифы в отношении отдельных государств, в том числе Южной Кореи (25%). Хан Док Су в опубликованном сегодня, 8 апреля, интервью CNN заявил, что Сеул заинтересован в переговорах с США по этому вопросу. Противодействие тарифам и ввод ответных мер он исключил.

О реакции на американские пошлины — в материале «Ъ» «Трамп, который хлопнул».

Лусине Баласян