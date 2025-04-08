Производство китайских грузовиков Shacman планируют наладить в России

Отечественная компания «Шакман моторс», представляющая китайского производителя грузовиков Shacman, разрабатывают проект локализации производства большегрузов в России вместе с заводом Shaanxi Heavy Duty Automobile Co. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил представитель дилерского центра Shacman Владимир Пичугин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В конце октября 2024 года дистрибьютор китайских грузовиков в России «Большегрузсервис СПб» сообщал о запуске в Петербурге первого дилерского центра бренда. Запуск планировали на первый квартал 2025 года, объем инвестиций в проект должен был составить 1,2 млрд рублей. Отметим, что по итогам минувшего года в РФ продали 20 тыс. автомобилей Shacman. Бренд по объемам продаж уступает только «КАМАЗу» и Sitrak.

Ранее «Ъ» сообщал, что прибыль челнинского автогиганта в 2024 году упала в 28 раз на фоне роста выручки. Доля «КамАЗа» на рынке крупнотоннажных грузовиков сократилась с 20,5% до 16,9%.

Андрей Маркелов