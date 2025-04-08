На Куйбышевской железной дороге выросли перевозки контейнеров

В январе-марте 2025 года на Куйбышевской железной дороге количество контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, составило 61,9 тыс. ДФЭ. Это на 3,2% больше, чем за первые три месяца 2024 года, отметили представители магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, увеличилось на 7,1% и составило 37,4 тыс. ДФЭ.

Больше всего контейнерами перевозят химикаты и соду — 26,8 тыс. ДФЭ (+4,7% к уровню января-марта 2024 года).

Андрей Сазонов