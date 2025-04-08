Грузоперевозки по ж/д путям в порты Балтики вырастут до 167 млн тонн к 2030 году

Зампред правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов, отвечающий за экономическое развитие и инвестиционную деятельность региона, на конференции «Экспортный потенциал портов Балтики» заявил, что объем грузоперевозок по железной дороге в направлении морских портов Балтики вырастет с 137,8 млн тонн в 2024 году до 167,2 млн тонн в 2030-м году, сообщает «Ъ».

Транспортировка удобрений должна внести наибольший вклад, прогнозируется рост с 31,6 до 48,2 млн тонн. Господин Ялов подчеркнул, что на текущий момент 84% удобрений переваливается через Балтику. Также существенно увеличится перевозка контейнеров (с 6,6 до 10,4 млн тонн) и зерна (с 1,5 до 3,7 млн тонн).

Ялов добавил, что в минувшем году грузооборот портов Балтийского бассейна, без учета порта Калининграда, сократился на 0,6% — с 260,8 до 259,2 млн тонн. Это меньше, чем падение грузооборота Азово-Черноморского (-5,4%), Дальневосточного (-1%) и Арктического (-5,2%) бассейнов. Сильнее всего в направлении портов Балтики сократились ж/д перевозки черных металлов, нефтепродуктов, угля и прочих грузов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что к 2030 году порты Балтики увеличат перевалку экспортных грузов до 30 млн тонн.

Андрей Маркелов