В Екатеринбурге арестован пьяный курьер, из-за которого эвакуировали школу

Кировский районный суд Екатеринбурга назначил административный арест по ст. 20.21 КоАП РФ сроком на пять суток господину Кудряшову. Он появился в состоянии алкогольного опьянения на территории школы №164, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Кировского районного суда Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Здание Кировского районного суда Екатеринбурга

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, что ранее охрана школы вызвала силовиков из-за подозрительного курьера, не предъявившего документы на посылку. Руководство школы приняло решение эвакуировать 729 детей и учителей на время проверки. В коробке оказались бланки для справок о прививках для школьного медпункта.

Постановление суда может быть обжаловано.

Полина Щуцкая