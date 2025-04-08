В Екатеринбурге арестован пьяный курьер, из-за которого эвакуировали школу
Кировский районный суд Екатеринбурга назначил административный арест по ст. 20.21 КоАП РФ сроком на пять суток господину Кудряшову. Он появился в состоянии алкогольного опьянения на территории школы №164, сообщили в пресс-службе суда.
Здание Кировского районного суда Екатеринбурга
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Напомним, что ранее охрана школы вызвала силовиков из-за подозрительного курьера, не предъявившего документы на посылку. Руководство школы приняло решение эвакуировать 729 детей и учителей на время проверки. В коробке оказались бланки для справок о прививках для школьного медпункта.
Постановление суда может быть обжаловано.