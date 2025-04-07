После инцидента с курьером в школе Екатеринбурга СКР организовал проверку

В Екатеринбурге сотрудники СКР по Кировскому району организовали проверку по ст. 213 УК РФ (хулиганство) после того, как курьера, доставившего коробку с посылкой в школу №164, задержала Росгвардия, сообщили в СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Курьер не смог предъявить документы на посылку, поэтому охрана школы вызвала силовиков, нажав кнопку тревоги. Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в коробке оказались бланки для справок о прививках для школьного медпункта. Сейчас курьер дает показания в дежурной части отдела полиции №2 УМВД по Екатеринбургу. «Гражданин по фамилии Кудряшов 1966 года рождения не стал дожидаться, когда к нему спустятся за коробкой, оставил ее и ушел. За нахождение в нетрезвом виде в общественном месте в отношении гражданина заведено административное делопроизводство. Дабы не подвергать возможной опасности педагогов и детей, руководство школы приняло решение вывести на улицу на период проверки 729 детей и учителей»,— рассказал полковник.

Ранее в Росгвардии опровергли сообщения о том, что в школе произошла стрельба. По данным близкого к городской администрации Telegram-канала «Екатеринбург. Главное», курьер назвал бомбой коробку, с которой приехал.

Ирина Пичурина