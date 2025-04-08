Власти открыли набор на второй поток программы «Управленческие кадры Урала»

В Свердловской области запустили прием заявок на второй поток программы «Управленческие кадры Урала» (аналог федеральной программы «Время героев») по переобучению ветеранов и действующих участников специальной военной операции (СВО) в управленцев, сообщил в ходе пресс-конференции вице-губернатор Олег Чемезов. Он добавил, что с февраля по март анкеты направили более 600 человек. «Отбор закончен, но на недавнем заседании общественного совета мы приняли решение продлить его, потому что есть люди, которые не успели»,— сказал господин Чемезов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Вице-губернатор отметил, что участниками первого потока программы станут 70 человек, 35 будут находиться в резерве. «Это те, кто сегодня находится на линии боевого соприкосновения, по мере демобилизации они смогут подключаться к этой программе»,— пояснил Олег Чемезов.

Он добавил, что с марта по май потенциальных участников будут проверять на наличие «возможных конфликтов с правоохранительными органами». «Узнаем, как они служили, запросим характеристики в частях, у нас есть точное понимание, что мы из этих людей отберем будущих управленцев»,— отметил господин Чемезов.

«Управленческие кадры Урала» 17 января запустил тогда еще губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Программа предусматривает обучение военных технологиям управления для последующего трудоустройства в органах власти и организациях региона. Проект является аналогом программы «Время героев», участие в первом потоке которой приняли 83 участника СВО, включая Артема Жогу и Александра Загайнова. Позже господин Жога был назначен полномочным представителем президента в УрФО, господин Загайнов — главным советником департамента по вопросам внутренней политики уральского полпредства.

Подробнее о программе «Управленческие кадры Урала» — в материале «Ъ-Урал» «Военных проверят на совместимость с властью».

Василий Алексеев