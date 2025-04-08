В донском парламенте обсудили задержки компенсаций за перевозку льготников

В Законодательном собрании Ростовской области состоялось обсуждение проблемы несвоевременных выплат компенсаций транспортным предприятиям, осуществляющим перевозку льготных категорий граждан. Об этом сообщила пресс-служба донского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Перевозчики жалуются, что месяцами не получают деньги за льготных пассажиров. Есть примеры, когда проезд льготников им не компенсируют вовсе. При этом, за каждую совершенную льготником поездку оператор электронной платежной системы взимает свой процент за обслуживание»,— прокомментировала зампредседателя донского парламента Светлана Мананкина.

Спикер так же отметила, что в целях компенсации недополученных доходов от предоставления льготного проезда федеральным льготникам по муниципальным маршрутам, Минтранс Ростовской области выплатил из областного бюджета 288,2 млн руб. 49-ти транспортным предприятиям.

«По результатам заседания круглого стола мы зафиксируем в рекомендациях несколько предложений. В частности, всю работу с перевозчиками, осуществляющими проезд льготных категорий пассажиров, по нашему мнению, нужно вести одному министерству, а не множеству различных организаций. Выплаты перевозчикам должны носить характер компенсации в полном объеме по факту выполненной работы. Документооборот должен стать полностью электронным и осуществляться по принципу «одного окна»,— подвела итоги госпожа Мананкина.

Валентина Любашенко