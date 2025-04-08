Поволжский суд пришел на парковку

Решения Арбитражного суда Ульяновской области и апелляционной инстанции по иску предпринимателя Андрея Семеновича к управлению архитектуры и градостроительства (УАиГ) мэрии Ульяновска о незаконности выдачи разрешения на строительство МКД отменено Арбитражным судом Поволжского округа. Одним из главных нарушений УАиГ истец считает отсутствие необходимого количества парковочных мест для автомобилей в ведущейся точечной застройке. Поволжский суд указал, что заниженный норматив количества машино-мест, принятый в ульяновских правилах, не может применяться, когда есть региональный норматив, имеющий большую юридическую силу. Суд также указал на ряд иных неправильных выводов суда, фактически показав сомнительность многих иных решений. Юристы называют решение прецедентным и считают, что оно поможет решить системные проблемы в градостроительной деятельности Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В проектах точечной застройки чиновники позволяют девелоперам экономить на машино-местах, ориентируясь на коэффициенты, признанные незаконными

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ В проектах точечной застройки чиновники позволяют девелоперам экономить на машино-местах, ориентируясь на коэффициенты, признанные незаконными

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

На минувшей неделе Арбитражный суд Поволжского округа вынес решение по кассационной жалобе ульяновского индивидуального предпринимателя Андрея Семеновича и отменил решения Арбитражного суда Ульяновской области и Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда (Самара), направив дело на новое рассмотрение.

Иск к УАиГ о незаконности разрешения на строительство МКД Андрей Семенович подавал еще в декабре 2023 года. Многочисленные разбирательства по этому поводу в судах общей юрисдикции и в арбитражном суде тянутся с 2022 года. Участок площадью 12 соток находится на проспекте Нариманова в Ленинском районе Ульяновска, рядом с домами индивидуальной жилой застройки. Владелец участка — ИП Валентина Чевырова, ранее получившая право аренды под ИЖС от другого физлица, затем оформила участок в собственность, после чего подготовила проект строительства девятиэтажного МКД. Разрешение на строительство было выдано горархитектурой в октябре 2021 года. Сначала райсуд признавал это разрешение законным, но облсуд отменил его. Валентина Чевырова изменила проект, спроектировав на том же месте девятиэтажного пятиэтажный МКД на 30 квартир, и в декабре 2023 года УАиГ снова выдало ей разрешение на строительство.

После этого Андрей Семенович подал иск уже в арбитражный суд уже как индивидуальный предприниматель, указав, что строительство нарушает его права как ИП. Одним из основных его аргументов было несоответствующее региональным нормам градостроительного проектирования (РНГП) количество машино-мест на парковке около МКД. УАиГ заявляло, что это соответствует городским нормативам (0,27 машино-мест на одну квартиру, девять парковочных мест на 30 квартир), обозначенным в правилах землепользования и застройки (ПЗЗ), истец настаивал на применении нормы РНГП — 0,4.

Арбитражный суд Ульяновской области отказал Андрею Семеновичу в удовлетворении иска, с этим решением согласилась и апелляционная инстанция.

Но Арбитражный суд Поволжского округа указал, что суды первой и апелляционной инстанций неправильно рассмотрели весь комплекс доказательств сторон, и их вывод, что РНГП «не распространяют свое действие на территорию Ульяновска», неверный, РНГП имеют большую юридическую силу. Ссылаясь на постановления Конституционного суда и Верховного суда, кассационный суд также отметил, что «признание недействующим нормативного правового акта имеет ретроспективный эффект», то есть относится ко всем событиям, которые произошли с момента принятия РНГП.

Суд также обратил внимание на то, что нижестоящие суды формально подошли к представленным экспертизам ответчика, приняв их за доказательства и отказав истцу в назначении судебной экспертизы, и этот отказ является неправомерным, поскольку такие «действия суда первой инстанции ограничили сторону в возможности доказывания фактов, не создали равные условия для установления фактических обстоятельств».

Подчеркивая, что «необходимо исследование фактических обстоятельств дела по существу и недопустимо установление только формальных условий», суд отменил решения нижестоящих инстанций, направив дело на новое рассмотрение.

Как ранее сообщал «Ъ», проблема парковочных мест в вариантах точечной застройки — наболевшая для Ульяновска. Застройщики стараются использовать для строительства МКД выгодные, но небольшие участки в центре города, и, как правило, при этом игнорируют требования о наличии необходимого количества парковочных мест. Все это вызывает недовольство жильцов соответствующих микрорайонов, которые направляют обращения губернатору, протестуют на сходах и митингах, обращаются в суды.

Так, до сих пор не решена проблема отсутствия парковочных мест у МКД на 99 квартир на Красноармейской, 16.

В феврале этого года жители, протестующие против точечной застройки, выиграли суд, доказав, что ульяновские ПЗЗ в части коэффициента машино-мест около МКД незаконны (правда, там суд, признав незаконным коэффициент 0,27, признал его незаконность с момента решения суда, а не с момента появления конфликта с региональной нормой). В конце марта этого года Ульяновский областной суд приступил к рассмотрению иска этих же жителей (к ним присоединился и Андрей Семенович) к региональному минимущества и министру имущественных отношений и архитектуры Михаилу Додину о незаконности РНГП в части особенностей применения коэффициента парковочных мест.

Намерено ли УАиГ обжаловать решение кассационного суда в вышестоящей инстанции, неизвестно. Глава УАиГ Наталья Гордеева в понедельник была для комментариев недоступна, на направленный ей запрос не ответила.

Глава юрагентства «Кучембаев и партнеры» (Москва) Алмаз Кучембаев, представлявший интересы Андрея Семеновича, считает решение Арбитражного суда Поволжского округа прецедентным. «Суд впервые дал полную оценку конфликту норм городских ПЗЗ и РНГП. И хотя он ничего пока не отменил, он выстроил иерархию сил»,— сказал господин Кучембаев. Он также отметил, что если раньше суды нередко принимали формальную оценку поданных ответчиком экспертных заключений, отказывая в судебной экспертизе, то после этого решения «уже сейчас начинают менять позицию». Господин Кучембаев считает, что кассация «уже повлияла» на будущее решение градостроительных проблем, и теперь требование коэффициента 0,4 будет относиться ко всем разрешениям на строительство, выданным после утверждения РНГП, даже по уже построенным МКД, «таким как дом на Красноармейской, 16». А это приведет к искам граждан, «которые вправе требовать или постройки парковочных мест, или компенсации их отсутствия через снижение цены квартиры». По мнению юриста, решение кассационного суда — урок и для исполнительной власти. «Это системная проблема, когда область снимает с себя ответственность, перекладывая ее на город, а город соглашается, зная, что это нарушение, но желает угодить и застройщику, и региональной власти. Или представители власти должны поменяться, или их должны поменять. А пока проблема переходит и на готовящийся “фиолетовый” генплан Ульяновска, по которому у экспертов множество вопросов», — сказал глава юрагентства.

Сергей Титов, Ульяновск