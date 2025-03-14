Согласившись, отказал

Прокуратура Ленинского района не согласилась с решением районного суда, отказавшего ей в иске к ООО «ГК “Сити Инвест”» об устранении нарушений градостроительных норм и требований пожарной безопасности при строительстве МКД в центре Ульяновска. Суд полностью согласился с доводами прокуратуры и наличии нарушений, но в удовлетворении иска отказал, сославшись на неисполнимость требований, поскольку дом построен, заселен и принят в эксплуатацию. Прокуратура считает, что градостроительные и пожарные требования все равно должны быть исполнены. Депутаты отмечают, что проблемы могло не быть, если бы органы власти региона и областного центра еще на этапе строительства отреагировали на обращения общественности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокурор указал, что к МКД, возведенному по принципу точечной застройки, пожарные машины подъехать не смогут

Фото: ЕИСЖС «ДОМ.РФ» Прокурор указал, что к МКД, возведенному по принципу точечной застройки, пожарные машины подъехать не смогут

Фото: ЕИСЖС «ДОМ.РФ»

В пятницу, 14 марта, прокуратура Ленинского района Ульяновска направила апелляционное представление на решение Ленинского районного суда по многоквартирному дому (МКД) на ул. Красноармейской, 16, возведенному по принципу точечной застройки. Полный текст решения был размещен на сайте суда неделю назад.

12-этажный МКД на 99 квартир расположен в центре города, в зоне охраны объектов культурного наследия (ОКН), где действовали ограничения по высотности зданий и по площади участков под застройку, уже построен и заселен. Он возведен на участке в 15 соток почти впритык к объекту культурного наследия (ОКН) «Дом мещанина П.Ф. Струнникова, 1896 г.», в зоне, где было запрещено строить здания выше трех этажей. Разрешение на строительство выдавалось в 2016 году, строительство начато в 2019 году, в декабре 2023 года МКД сдан в эксплуатацию.

В 2022 году, когда МКД еще строился, защитники ОКН выявили нарушения градостроительных требований и обращались в надзорные органы и в правительство региона, но реакции не было. Прокуратура обратила внимание на проблему после обращения активистов к генпрокурору, проверка показала наличие нарушений градостроительных норм.

В октябре 2024 года прокурор Ленинского района Ульяновска направил в суд иск к застройщику — ООО «Группа компаний “Сити Инвест”» (Ульяновск, владелец — Олег Пихтулов, ему принадлежат еще три компании в Самаре). В иске отмечается, что застройщиком нарушены требования пожарной безопасности: нет площадки для пожарных машин, а квартиры, расположенные на высоте выше 15 метров, не оборудованы аварийными выходами. Кроме того, вместо требуемых как минимум 27 машино-мест под парковку автомобилей (коэффициент 0,27 на одну квартиру), застройщик обеспечил только 18 машино-мест (первоначально было девять). Между тем, как ранее установил суд по другому иску, городской норматив в ПЗЗ должен быть не 0,27, а 0,4, как в региональных нормах, то есть и парковок должно быть не менее 40).

Ответчик просил в иске отказать, заявляя, что проект проходил все необходимые экспертизы, в том числе согласование регионального госстройнадзора, а площадка под спецтехнику и разворот пожарных машин размещена на соседнем земельном участке (собственник этого участка сказал суду, что не давал разрешения на использование его участка для проезда пожарных машин, о чем предупреждал мэрию еще до начала строительства).

Суд полностью согласился со всеми аргументами прокуратуры, отметив, что ее доводы «свидетельствуют о наличии сомнений в правомерности ввода многоквартирного дома в эксплуатацию». В суде также было отмечено, что по факту халатности при вводе в эксплуатацию МКД в СУ СКР возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 293 УК РФ, до 1 года исправительных работ).

Тем не менее, в удовлетворении иска суд отказал, указав, что «устранение допущенных нарушений не представляется возможным без внесения соответствующих изменений в проектную документацию», а прокурором был «избран неверный способ защиты права, поскольку судебный орган не наделен полномочиям, которые Градостроительным кодексом возложены на органы исполнительной власти».

Прокурор Ленинского района Ульяновска Василий Подгороднов сказал «Ъ», что требования прокуратуры «исполнимы, устранить нарушения застройщик может и обязан».

В УАиГ на запрос «Ъ» не ответили.

Гендиректор «Сити Инвеста» Алексей Уханов заявил «Ъ», что «никакие аргументы прокуратуры суд не подтвердил», но комментировать решение суда отказался.

Глава компании «Кучембаев и партнеры» (Москва) Алмаз Кучембаев полагает, что в апелляции решение райсуда может устоять, но считает, что ответственность за сложившуюся ситуацию несет УАиГ, выдававшее разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию, и если прокуратура в дальнейшем опротестует эти разрешения, то вполне возможно, что в дальнейшем может быть жесткое решение суда в отношении застройщика.

Депутат Госдумы Алексей Куринный, заявил «Ъ», что «если прокуратура не добьется устранения нарушений, он будет добиваться этого через генпрокуратуру и суд. По его словам, «проблему можно было решить намного раньше, еще когда дом только начинали строить», «о нарушениях знали все — и в региональной, и в городской власти, но никто не реагировал».

Сергей Титов, Ульяновск