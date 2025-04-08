Еврокомиссия: ЕС готов увеличить импорт СПГ из США

Евросоюз готов наращивать импорт сжиженного природного газа (СПГ) из США. Об этом сообщила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Каиса Итконен. Она отметила, что на фоне стремления ЕС отказаться от российского газа США играют важную роль в диверсификации поставок.

«Половина нашего СПГ уже поступает из США, но мы готовы и дальше вести переговоры для увеличения импорта»,— сказала госпожа Итконен в ответ на просьбу журналистов прокомментировать требование президента США Дональда Трампа к ЕС закупить американский СПГ на сумму $350 млрд в обмен на снижение пошлин (цитата по РИА Новости).

Представитель ЕК отметила, что в ЕС стремятся «отказаться от российских энергоносителей, и США являются важным партнером в диверсификации поставок в ЕС».

В понедельник Дональд Трамп в беседе с журналистами заявил, что Европа будет вынуждена закупать энергоносители у США. «Им придется покупать энергоносители у нас, потому что они в них нуждаются. Они смогут закупить их, а мы сможем избавиться от $350 млрд (дефицита в торговле с ЕС. — "Ъ") за одну неделю»,— сказал американский лидер.

2 апреля американский президент Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукцию из 185 стран. Базовая пошлина составила 10%, тарифы в отношении ЕС — 20%. 7 апреля, еврокомиссар Марош Шефчович заявил, что Брюссель примет ответные меры в отношении Вашингтона. Он говорил, что голосование по введению пошлин должно состояться 9 апреля, а окончательный список ответных мер будет утвержден 15 апреля.

О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «Рынки покатились за пошлинами».

Анастасия Домбицкая