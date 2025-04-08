Рекорд Овечкина побудил петербуржцев заняться хоккеем

Спрос на тренеров по хоккею для детей в марте вырос в Санкт-Петербурге на 23% относительно аналогичного периода. Это связывают с рекордом капитана «Вашингтон Кэпиталз», российского спортсмена Александра Овечкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В пресс-службе сервиса «Авито Услуги» сообщили, что количество запросов «тренер по хоккею» 7 апреля выросло на 51% по сравнению с днем ранее. В Ленобласти же спрос на таких специалистов в марте увеличился в девять раз.

Вместе с тем количество предложений от тренеров на платформе выросло на 43% за год. В среднем одно занятие стоит порядка 1500 рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург стал вторым городом России по спортивной активности жителей.

Татьяна Титаева