Петербург стал вторым городом России по спортивной активности жителей

Санкт-Петербург занял второе место среди городов России по доле жителей, которые пользуются ЗОЖ-приложениями. На них пришлось 38% петербуржцев от общего количества населения, сообщили в компании «Эвотор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В исследовании, проведенном совместно с ПАО «МТС», аналитики выяснили, что самые активные пользователи таких сервисов живут в Краснодаре (39%). Москва с 37% оказалась на третьем месте. В среднем по стране продажи абонементов в фитнес-клубы за год выросли на 6% в денежном выражении. Спрос на них среди россиян увеличился на 4%.

Северная столица оказалась на третьем месте по средним тратам на абонементы — 7100 рублей. Спрос на занятия спортом за год вырос на 10% в Петербурге.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что около десяти фитнес-клубов откроются в Санкт-Петербурге в 2025 году.

Татьяна Титаева