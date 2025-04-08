NordStar увеличит число рейсов из Домодедово в Сочи

Авиакомпания NordStar в мае увеличит частоту полетов из московского аэропорта Домодедово в Норильск, Сочи и Махачкалу. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба московского аэропорта Домодедово Фото: Пресс-служба московского аэропорта Домодедово

Наибольшее количество рейсов из Домодедово будет выполняться в Норильск. В мае частота перелетов на этом направлении возрастет с 13 до 18 раз в неделю.

Число вылетов по популярным туристическим маршрутам также увеличится: в Сочи — до семи раз в неделю, в Махачкалу — до шести рейсов еженедельно.

Летом авиакомпания откроет новое направление из Сочи в Братск. Первый рейс запланирован на 1 июня 2025 года, после чего полеты будут осуществляться каждую неделю: по понедельникам из Братска в Сочи и по воскресеньям в обратном направлении.

В период массовых отпусков перевозчик также увеличит количество рейсов из Норильска в Сочи до четырех раз в неделю. Во второй половине лета будут добавлены рейсы из Сочи в Норильск, достигая четырех раз в неделю. Пассажиры из Омска, Уфы и Челябинска смогут воспользоваться весенне-летним расписанием для полетов в Сочи.

Рейсы между Красноярском и Сочи будут выполняться ежедневно с июня по сентябрь, а также возобновятся полеты из Абакана в Сочи.

Мария Удовик