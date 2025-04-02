Летом NordStar запустит прямые рейсы между Сочи и Братском

Авиакомпания NordStar запускает новое направление из Сочи в Братск. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, первый рейс состоится 1 июня 2025 года. Дальнейшее авиасообщение будет осуществляться еженедельно: из Братска в Сочи по понедельникам, а в обратном направлении — по воскресеньям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вылет из Братска запланирован на 07:55, прибытие в Сочи — на 09:45 по местному времени. Обратный рейс будет отправляться из Сочи в 19:25 и прибывать в Братск в 06:25 по местному времени. Продолжительность полета составит 6 часов 50 минут, а стоимость билета — 37,1 тыс. руб.

Перевозки будут осуществляться с июня по середину сентября на самолетах Boeing 737-800, оборудованных экономическим и бизнес-классом обслуживания.

«Ъ-Сочи» писал, что аэропорт Сочи перешел на весенне-летнее расписание с 30 марта. На внутренних маршрутах с апреля-мая возобновятся полеты в Архангельск, Абакан, Мурманск и Элисту, с июня — во Владикавказ, Ханты-Мансийск и Петрозаводск.

Мария Удовик