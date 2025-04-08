Замглавы МИД Руденко: РФ готова оказать содействие переговорам Ирана и США

Москва готова оказать содействие переговорам Ирана и США в случае необходимости. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«В настоящее время проходят переговоры в Омане, при посредничестве Омана между США и Ираном, и мы надеемся, что, действительно, наших усилий не потребуется»,— сказал господин Руденко журналистам. «Но если возникнет необходимость, конечно, мы окажем всевозможное содействие»,— добавил он (цитата по ТАСС).

Замминистра подчеркнул, что Россия всегда оказывает всевозможное содействие, когда речь идет о мирном решении любого кризиса и конфликта. «Это имеет отношение и к ситуации вокруг Ирана»,— заверил дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле поддерживают инициативу проведения прямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Он сказал, что в Москве «приветствуют» контакты двух стран при посредничестве Омана. По словам господина Пескова, «это может привести к деэскалации напряженности вокруг Ирана».

В понедельник, 7 апреля, президент США Дональд Трамп анонсировал встречу представителей США и Ирана по ядерной программе. Американский лидер заявил, что стороны уже ведут переговоры. 8 апреля глава МИД Ирана Аббас Арагчи подтвердил, что встреча пройдет в субботу, 12 апреля, в Омане. Агентство Tasnim позднее сообщило, что в переговорах примут участие министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

В 2018 году, во время первого президентского срока Дональда Трампа, США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий, также известного как иранская ядерная сделка. Она была заключена между Ираном и шестью странами-посредниками (Россия, США, Китай, Великобритания, Франция и ФРГ) в 2015 году и предусматривала снятие с Тегерана санкций в обмен на ограничение им своей ядерной программы. В ответ Иран значительно нарастил свой технологический потенциал и запасы высокообогащенного урана.

Что пишут зарубежные СМИ о грядущих переговорах — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая