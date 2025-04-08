Зарубежные СМИ: В каком формате пройдут переговоры США и Ирана?

США и Иран уже ведут прямые переговоры по заключению ядерной сделки. Об этом заявил Дональд Трамп во время визита в Белый дом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Последний раз высокопоставленные чиновники из Тегерана и Вашингтона встречались 10 лет назад. Тогда стороны достигли соглашения по иранской ядерной программе взамен на снятие американских санкций. В 2018-м администрация Трампа объявила о выходе из него, обвинив руководство Исламской Республики в продолжении разработки ядерного оружия. При нынешнем обсуждении эта тема также станет ключевой, отметил американский президент на пресс-конференции. На слова Трампа отреагировал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, заявив, что переговоры будут непрямыми и пройдут в Омане 12 апреля. Иранский вопрос активно обсуждают мировые СМИ. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters

Заявление Дональда Трампа о переговорах по ядерной сделке стало неожиданным для правящих кругов в Тегеране. Там считают, что американский президент ведет информационно-психологическую игру. Вашингтон попросту хочет переложить ответственность на Иран за отсутствие диалога между странами, пишет nournews.

Планируется, что в субботу, 12 апреля, каждая делегация будет сидеть в отдельном кабинете, а оманские дипломаты станут передавать их сообщения друг другу. Как сообщает The New York Times, накануне аятолла Хаменеи изменил свою позицию, предварительно согласившись на потенциальные прямые переговоры. Собеседники издания отмечают, что они могут состояться, если встреча в Маскате пройдет в уважительном и продуктивном ключе.

Чтобы достичь нового соглашения по ядерной программе, может потребоваться около двух месяцев, пишет Reuters со ссылкой на источник в иранском правительстве. При этом руководство Исламской Республики опасается, что в случае затягивания переговоров Израиль может начать атаку уже по собственной инициативе. Как сообщает агентство, коалиция «Ось сопротивления» во главе с Ираном переживает не лучшие времена. Блок был серьезно ослаблен после начала военной операции Иерусалима против боевиков «Хамаса» в секторе Газа. Ситуацию усугубляют и неудачи хуситов в противостоянии с армией США.

Именно поэтому окружение Нетаньяху считает, что сейчас наиболее подходящий момент для удара, отмечает The Washington Post. Сам глава еврейского государства при обсуждении иранской ядерной программы сослался на опыт Ливии. Политик напомнил, что в 2003-м Муаммар Каддафи ликвидировал свое оружие массового поражения, взамен с Триполи сняли западные санкции. Ранее администрация Байдена уже пыталась возобновить переговоры по ядерной сделке. В 2021 году у сторон были непрямые контакты в Австрии и в Омане, однако эти встречи не привели к чему-то конструктивному

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