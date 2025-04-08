Лютоволки из «Игры престолов» воссозданы в Далласе

Биотехнологическая компания Colossal Biosciences смогла частично возродить лютоволков (Canis Dirus) — вида волков, вымерших 13 тыс. лет назад. Об этом сообщают американские средства массовой информации, включая The New York Times.

Как сообщается, работа по возрождению вида, прославленного сериалом «Игра престолов», была начата независимой группой ученых еще в 2021 году, выделив ДНК животных. Специалисты же Colossal сумели изменить 20 генов серых волков, добавив в них ключевые характеристики лютоволков. Затем были созданы эмбрионы, найдены суррогатные матери (собаки). В результате родились трое здоровых волков с характеристиками вымершего вида. Ромул и Рем родились осенью 2024 года, в январе 2025 года появилась Кхалиси. До конца жизни они останутся в домашних условиях. Как сообщает Time, они играют, как обычные 6-месячные волчата, и уже очень привыкли к людям.

По словам представителей компании, это едва ли не первый успешный случай возрождения вымерших животных. «Мы создаем эти вполне функционирующие копии чего-то, что когда-то было частью живой природы»,— приводит газета слова главного научного директора Colossal Бет Шапиро.

Ранее компания уже начинала работы по возрождению исчезнувших видов, таких как птица додо и мамонтов, но безуспешно. На Canis Dirus компания переключилась в 2023 году, в том числе потому, что с ними легче было работать. Они напрямую связаны с собаками, и компания могла использовать существующий огромный опыт клонирования собак и вживления эмбрионов в суррогатных матерей.

Виктор Буй