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Мишарин: на строительство трамвайной ветки в Новокольцовский нужно до 15 млрд

На форуме «Города России: локомотивы роста» председатель совета директоров холдинга «Синара – транспортные машины», экс-губернатор Свердловской области Александр Мишарин заявил, что строительство трамвайных путей в мкр. Новокольцовский обойдется в 15 млрд руб.

Александр Мишарин заявил, что на строительство трамвайной ветки в Новокольцовский нужно от 12 млрд руб. до 15 млрд руб.

Александр Мишарин заявил, что на строительство трамвайной ветки в Новокольцовский нужно от 12 млрд руб. до 15 млрд руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Александр Мишарин заявил, что на строительство трамвайной ветки в Новокольцовский нужно от 12 млрд руб. до 15 млрд руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Развитие трамвайной сети вместе с метро является важным. Мы провели расчеты стоимости строительства трамвайной сети, соединяющей Ботанический район — через Вторчермет, Химмаш — и Новокольцовский. Оказалось, совершенно не такой уж дорогой проект с учетом всей инфраструктуры — от 12 млрд руб. до 15 млрд руб. Но это абсолютно преображает целый район города»,— подчеркнул Александр Мишарин. Впрочем, он не уточнил, есть ли такой проект в разработке.

Ранее мэрия Екатеринбурга показала, где планируется построить станцию метро и трамвайное кольцо на Уктусе. Согласно документам, станция метрополитена и кольцо могут появиться на пересечении улиц Щербакова и Лыжников. Трамвайные пути уходят вдоль ул. Лыжников через реку Исеть. По словам начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Руслана Габдрахманова трамвай, который будет ходить в Новокольцовский, будет проходить через ул. Щербакова.

Анастасия Таначева

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