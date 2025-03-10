На общественных обсуждениях одобрили трамвайную ветку в Новокольцовский

Завершились общественные обсуждения проекта планировки и межевания территории для строительства трамвайной линии от кольца на улице Юлиуса Фучика до района Новокольцовский в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе компании «Синара-Девелопмент».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Согласно проекту, предлагается строительство двухпутной трамвайной линии общей протяженностью 14,2 км, включая эстакадные участки, трамвайное депо и 22 остановочных пункта. Работы планируется проводить в три этапа. Первым этапом будет строительство 2,8 км путей от улицы Юлиуса Фучика до улицы Щербакова, 20.

В заключении о результатах обсуждений отмечено, что все необходимые процедуры выполнены надлежащим образом и соответствуют требованиям действующего законодательства. «Реализация проекта строительства трамвайной линии в Новокольцовском значительно улучшит транспортную доступность района и станет важным шагом в создании современной городской инфраструктуры»,— отметил генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

Новокольцовский является крупнейшим проектом для компании «Синара-Девелопмент». На сегодняшний день на территории кампуса уже построены общежития, медицинский центр и первый учебный корпус — общественный центр, где уже идет образовательный процесс. Новый корпус может вмещать 2 тыс. студентов. Кроме того, в жилом комплексе района построено 500 тыс. кв.м общественно-деловой, жилой и коммерческой недвижимости.

Ранее на форуме «Города России: локомотивы роста» председатель совета директоров холдинга «Синара – транспортные машины», экс-губернатор Свердловской области Александр Мишарин заявил, что строительство трамвайных путей в мкр. Новокольцовский обойдется в 15 млрд руб.

Группа «Синара» объединяет предприятия различной отраслевой направленности, включая транспортное машиностроение и девелопмент. «Синара-Девелопмент» специализируется на комплексном управлении проектами в области жилой и коммерческой недвижимости и реализации проектов комплексного освоения территорий.

Полина Щуцкая