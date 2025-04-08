«РИА Новости»: дроны ВСУ не дают забрать тела жителей курского села Гуево

ВСУ не позволяют вывезти тела погибших мирных жителей из села Гуево в Курской области, заявили в 30-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки войск «Север». Военнослужащие рассказали агентству, что несколько дней пытаются забрать тела из населенного пункта, который был возвращен под контроль России.

«В небе постоянно висят FPV-дроны противника, кроме того, работают сбросами. Как только мы пытаемся подойти к телам, тут же начинается артиллерийский обстрел»,— сообщили «РИА Новости» в группировке «Север».

С 6 августа 2024 года в Курской области продолжаются бои с ВСУ. Эвакуация мирных жителей из освобожденных приграничных районов региона ведется с 12 марта этого года. Всего вывезено более 700 человек.

29 марта командир чеченского спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил «Комсомольской правде», что российским войскам осталось освободить в Курской области три населенных пункта. Сегодня, 8 апреля, Минобороны отчиталось об освобождении одного из этих сел — Гуево.

О том, как люди жили в оккупации, читайте в репортаже «Ъ» «Возвращенные».