Хинштейн сообщил о госпитализации шести эвакуированных из Суджанского района

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что за последние сутки шесть мирных жителей, эвакуированных из Суджанского района, были госпитализированы с различными травмами. Находящихся в тяжелом состоянии среди них нет.

Речь идет о четырех мужчинах (41, 44, 46, 49, лет) и двух женщинах (60 и 87 лет). Все они доставлены в Курскую областную больницу с ожогами, осколочными ранениями, травмами головы. «По большей части, люди получили их в результате атак украинских дронов или обстрела»,— написал господин Хинштейн.

Эвакуация мирных жителей из освобожденных приграничных районов продолжается с 12 марта. По последним данным, всего вывезено 709 человек, в том числе 18 детей. Господин Хинштейн сообщал, что среди них было 74 человека, нуждающихся в медицинской помощи. По данным на 3 апреля, на лечении в Курской областной клинической больнице оставались 18 из них. 290 человек из общего числа эвакуированных живут в пунктах временного размещения, 419 человек забрали родственники и близкие, сообщали власти региона.

Полина Мотызлевская