В Новороссийске создадут винодельческий комплекс за 665 млн рублей

Компания ООО «Терруар-Инвест» инвестирует 665 млн руб. в создание винодельческого и агротуристического комплекса в Новороссийске. Об этом сообщает «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Проект реализуется согласно протоколу о намерениях, подписанному в 2024 году на Петербургском экономическом международном форуме (ПЭМФ) с администрацией Краснодарского края и Новороссийска. Инвестор уже приобрел около 40 га земли для размещения производственных объектов и создал более 40 новых рабочих мест. Дополнительно по внешним контрактам трудоустроено свыше 30 человек.

Для реализации проекта закуплено более 30 единиц техники и оборудования, установлена метеостанция, проведены почвенные анализы из более чем 280 шурфов и археологические изыскания. Разрабатывается проект мелиорации для виноградников и оценка воздействия на окружающую среду.

На территории комплекса уже развернута солнечная электростанция мощностью 16,8 кВт и установлен генератор на 32 кВт. Приобретена первая партия саженцев — 268 тыс. штук. Также благоустроено более 65 км подъездных дорог.

Анна Гречко