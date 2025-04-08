«Динамо» подало жалобу в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с ЦСКА

Футбольный клуб «Динамо» обратился в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по двум эпизодам матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на представителей службы коммуникаций РФС.

6 апреля «Динамо» уступило со счетом 1:3 в гостевой встрече с ЦСКА. На 88-й минуте матча главный арбитр Сергей Карасев не показал красную карточку полузащитнику ЦСКА Кириллу Глебову за фол на динамовце Муми Нгамалё. Также в «Динамо» хотели бы получить разъяснение по эпизоду на 91-й минуте с возможным офсайдом нападающего ЦСКА Сауля Гуарирапы перед назначенным в гостевые ворота пенальти.

После 23-го тура РПЛ «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 42 очка. ЦСКА расположился на четвертой строчке (44). 16 апреля команды встретятся в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

Таисия Орлова