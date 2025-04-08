Песков: переговоры России и Японии пока невозможны

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Япония по-прежнему враждебно относится к России, поэтому переговоры о мирном договоре пока не представляются возможными. Так он прокомментировал заявление японского правительства о готовности добиться соглашения с Россией о статусе Курильских островов и заключить мирный договор.

«Токио поспешил полностью присоединиться ко всем недружественным и враждебным шагам по отношению к нашей стране. То есть слова о желании выйти на мирный договор — это одно, а реальное положение дел и реальные меры, которые были приняты против нашей страны руководством Японии, — это совсем другое. И мы исходим из реального положения дел»,— сказал Дмитрий Песков журналистам. Сейчас никаких контактов с японскими властями нет, подчеркнул он.

Япония оспаривает суверенитет России над южной частью Курильских островов (Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи). Под контроль России архипелаг попал после Второй мировой войны, по итогам которой Токио и Москва не согласовали мирный договор. После присоединения Японии к антироссийским санкциям в марте 2022 года Россия отказалась от ведения переговоров о статусе Курильских островов и заключении мирного договора, а также отменила безвизовый режим для японцев на Курилах.

Лусине Баласян