Россия приветствует контакты США и Ирана по ядерной сделке

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия приветствует предстоящие в Омане контакты Ирана и США по ядерной сделке. Он подчеркнул, что подобные встречи могут снизить напряженность вокруг этого вопроса.

«Мы знаем, что определенные контакты, прямые и непрямые, планируются, планируются в Омане. И, конечно, это можно только приветствовать, потому что это может привести к деэскалации напряженности вокруг Ирана»,— сказал представитель Кремля журналистам. «Мы неоднократно говорили, что мы являемся сторонниками урегулирования проблемы иранского ядерного досье посредством политико-дипломатических мер»,— отметил он.

7 апреля Дональд Трамп объявил, что США и Иран ведут прямые переговоры по ядерной сделке, а следующая встреча «почти на высшем уровне» пройдет 12 апреля. Иранские источники NYT позднее пояснили, что делегации стран будут сидеть в отдельных кабинетах, а оманские дипломаты передадут их сообщения друг другу. Делегации стран возглавят министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Лусине Баласян