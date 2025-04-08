Нутрициологи просят не запрещать их рекламу в рамках борьбы с эзотерикой

Российские нутрициологи обратились в правительство, Госдуму и Общественную палату с просьбой не запрещать их рекламу как представителей сферы «эзотерических услуг». Такую меру предполагает законопроект депутата Госдумы Нины Останиной (КПРФ). Авторы обращения — 14 организаций — считают, что запрет их рекламы негативно отразится на «общественном здоровье» и не даст увеличить продолжительность жизни россиян.

Проект поправок к законам «О защите информации» и «О рекламе» госпожа Останина опубликовала 11 марта. Он предполагает запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, а также блокировку ресурсов, распространяющих такие предложения. «Эти практики не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и зачастую используются для мошенничества. Наша цель — защитить граждан, особенно уязвимые группы, от психологического и финансового вреда»,— указывала депутат. Она обещала внести инициативу на рассмотрение в ближайшее время.

В обращении (есть у «Ъ») нутрициологи отмечают, что поддерживают стремление к регулированию рынка эзотерических услуг и выступают против «псевдонаучных и потенциально опасных практик». Но попадание в список нутрициологии — ошибка, уверены авторы письма, так как речь идет о «науке о питании» и «важном звене» в системе общественного здоровья. Они также указали, что деятельность нутрициологов способствует выполнению поставленной президентом Владимиром Путиным задачи увеличить к 2030 году продолжительность жизни россиян до 78 лет. Кроме того, нутрициология «официально интегрирована» в системы здравоохранения ряда развитых стран, указывается в письме.

Подробнее — в материале «Ъ» «Депутаты Госдумы наели себе врагов».

Полина Мотызлевская