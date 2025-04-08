Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко рассказала, что ведомство устанавливает обстоятельства убийства военнослужащими ВСУ мирного жителя в селе Погребки Курской области. По факту происшедшего возбуждено уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Как рассказала вдова погибшего, ее муж погиб из-за атаки украинского беспилотника в октябре 2024 года. Эти показания подтвердили при осмотре места происшествия. Так, следствие отметило разрушения, похожие на последствие удара БПЛА. Следствие планирует установить всех причастных к преступлению бойцов ВСУ.

Накануне, 7 апреля, Следственный комитет рассказал о расследовании дела по факту убийства мирных жителей села Плехово в Курской области польскими наемниками. Местная жительница утверждала, что наемники целенаправленно обстреливали жилой район села, из-за чего погибли брат потерпевшей и его жена. 1 апреля ведомство возбудило уголовное дело в связи с ударом украинского беспилотника по автобусу в Горловке.

Никита Черненко