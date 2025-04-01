Возбуждено уголовное дело по факту атаки ВСУ автобуса в Горловке

Вооруженные силы Украины ударили по автобусу, находившемуся на площади Победы в Горловке ДНР. Главное следственное управление СКР возбудило по факту произошедшего уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 УК РФ) и повреждении чужого имущества (ст. 167 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @sledcom_press Фото: @sledcom_press

По данным следствия, украинские военнослужащие использовали беспилотник для атаки. В результате пострадали мирные жители, находившиеся в общественном транспорте. Помимо автобуса было повреждено близлежащее административное здание.

Мэр Горловки Иван Приходько сообщал сегодня утром, что в результате удара по автобусу пострадали 15 человек. У пяти человек ранения оценивают как средней тяжести, остальные семь с легкими ранениями пройдут амбулаторное лечение.

Никита Черненко