Военным следователям СКР стало известно об убийствах польскими наемниками ВСУ жителей села Плехово в Курской области. Против них возбудили уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Местная жительница рассказала, что польские наемники обстреливали район села, где находились мирные жители. В результате погибли брат потерпевшей и его супруга. Ведомство планирует установить все обстоятельства произошедшего, а также привлечь к ответственности виновных в преступлении наемников.

1 апреля СКР возбудил уголовное дело о покушении на убийство в связи с ударом ВСУ по автобусу в Горловке в ДНР. Как сообщалось, в результате атаки пострадали 15 человек, у пятерых ранения средней тяжести. Ранее ведомство получило доказательства убийства мирных жителей в селе Казачья Локня под Суджей.

Никита Черненко