Активно и индивидуально

Дагестан, Северная Осетия и Кабардино-Балкария вошли в ТОП-20 российских регионов, в которых существует риск затоваренности рынка жилья новостройками. Рейтинг составлен аналитическим центром «Дом.рф» по оценке строящихся жилищных проектов с вводом в этом году и отношению данного показателя к количеству однокомнатных квартир и индивидуальных жилых домов в общей массе возводимого жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Решетняк Фото: Наталья Решетняк

Так, в частности, в Дагестане строится 293 тыс. кв. м жилья, ввод которого запланирован на 2025 год. Соотношение распроданности и стройготовности составляет 39%. Из общей доли строящегося в республике жилья, которое будет сдано в этом году, 79% — индивидуальные жилые дома и 48% — однокомнатные квартиры.

В Республике Северная Осетия — Алания в этом году планируют ввести в строй 203 тыс. кв. м строящегося в настоящее время жилья. Индивидуальные жилые дома из этого объема составляют 49%, однокомнатные квартиры — 53%.

В Кабардино-Балкарской Республике в строительстве находится 92 тыс. кв. м запланированного к вводу в этом году жилья. Из них — 65% индивидуальные жилые дома, а 42% - однокомнатные квартиры.

Республики лидируют среди российских регионов по показателю среднегодового темпа роста запусков новых жилищных проектов в 2022-2024 годах. Так, в Республике Дагестан этот показатель составил 144%, а в Кабардино-Балкарии — 408%, что, по мнению аналитиков «Дом.рф», обуславливается эффектом низкой базы.

Как сообщал «Ъ-Кубань», согласно данному исследованию, Краснодарский край находится в числе лидеров рейтинга затоваренности новым жильем. Так, на Кубани объем строящегося жилья с плановым вводом в эксплуатацию в 2025 году составляет 2,5 млн кв. м., соотношение распроданности квартир в новостройках к их строительной готовности — 50%. Среди строящегося в регионе жилья, 62% — однокомнатные квартиры и 58% — индивидуальные жилые дома.

Дмитрий Михеенко