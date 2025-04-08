В Тольятти избрана мера пресечения экс-чиновнице Юлии Банновой

В Тольятти правоохранительными органами в отношении теперь уже бывшего заместителя главы администрации Тольятти по социальным вопросам Юлии Банновой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в значительном размере». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как сообщалось ранее, по версии следствия, в 2024 году госпожа Баннова получила незаконное денежное вознаграждение через посредника, в виде подарочного сертификата от заведующей детского сада за общее покровительство и попустительство по службе.

Поздно вечером 28 марта силовики провели обыски в кабинете Юлии Банновой. Во время обысков была изъята документация, касающаяся деятельности дошкольных учреждений. Позже стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении заведующей детского сада, подозреваемой в мошенничестве.

Сразу после этого чиновница уволилась по собственному желанию, информация о ней была оперативно удалена с официального сайта горадминистрации.

«Ъ-Волга» попробовал дозвониться до Юлии Банновой, но ее телефон оказался заблокированным.

Алексей Алексеев