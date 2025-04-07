Экс-замглавы Тольятти Юлию Баннову подозревают в получении взятки

В отношении теперь уже бывшего заместителя главы администрации Тольятти по социальным вопросам Юлии Банновой возбуждено уголовное дело. Экс-чиновница подозревается в получении взятки, сообщили сегодня в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2024 году госпожа Баннова получила незаконное денежное вознаграждение через посредника, в виде подарочного сертификата от заведующей детского сада за общее покровительство и попустительство по службе.

«По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативные мероприятия. Следствие не исключает, что к совершению аналогичных преступлений могут быть причастны и другие лица»,— заявили в СКР.

Как сообщалось ранее, поздно вечером 28 марта силовики провели обыски в кабинете Юлии Банновой. Во время обысков была изъята документация, касающаяся деятельности дошкольных учреждений. Позже стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении заведующей детского сада, подозреваемой в мошенничестве.

Сразу после этого чиновница уволилась по собственному желанию, информация о ней была оперативно удалена с официального сайта горадминистрации.

Госпожа Баннова, до этого работавшая главным редактором редакции телевещания ООО «Лада-Медиа», заняла должность заместителя главы городского округа по социальным вопросам в 2017 году. В том же году прокуратура требовала отстранить ее от должности по причине несоответствия квалификационным требованиям. Но руководители города ее отстояли.

Мужа Юлии Банновой, главу департамента дорожного хозяйства и транспорта Павла Баннова, силовики задержали 17 июля 2024 года. Вскоре выяснилось, что он подозревается в превышении должностных полномочий при проведении конкурса на ремонт дорог. Чиновник был арестован и уволен из горадминистрации.

Алексей Алексеев