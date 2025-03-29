В Тольятти заведующую детского сада подозревают в мошенничестве

Следственный отдел по Автозаводскому району Тольятти возбудил уголовное дело в отношении заведующей детского сада. Она подозревается в совершении преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает СУ СК России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2021 году подозреваемая дала указание бухгалтеру внести «в табели рабочего времени заведомо ложные сведений об отработанном времени сотрудниками дошкольной организации». В соответствии с этими сведениями начислена дополнительная подработка в счет заработной платы. Полученные деньги передавались руководству детсада.

В ходе расследования дела проведен обыск у заместителя главы Тольятти, курирующего деятельность дошкольных учреждений. Была изъята документация, касающаяся деятельности дошкольных учреждений. Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств преступления. Следствие не исключает, что к совершению аналогичных преступлений могут быть причастны и другие лица.

Руфия Кутляева