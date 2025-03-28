Героя России Марата Тибилова похоронят во Владикавказе
Погибший в Курской области Герой России командир огневой группы спецназа Росгвардии Марат Тибилов (позывной «Талиб») будет похоронен во Владикавказе. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Фото: Росгвардия
Глава региона отметил, что Марат Тибилов погиб в результате прямого удара со стороны ВСУ по ранее освобожденной территории Черкасского Поречного в Курской области. Погиб при выполнении служебно-боевой задачи.
Президент Владимир Путин 23 февраля 2025 года вручил Марату Тибилову «Золотую Звезду» Героя России.