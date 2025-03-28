Героя России Марата Тибилова похоронят во Владикавказе

Погибший в Курской области Герой России командир огневой группы спецназа Росгвардии Марат Тибилов (позывной «Талиб») будет похоронен во Владикавказе. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Росгвардия Фото: Росгвардия

Глава региона отметил, что Марат Тибилов погиб в результате прямого удара со стороны ВСУ по ранее освобожденной территории Черкасского Поречного в Курской области. Погиб при выполнении служебно-боевой задачи.

Президент Владимир Путин 23 февраля 2025 года вручил Марату Тибилову «Золотую Звезду» Героя России.

Николай Аксенов