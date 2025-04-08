«Ростех»: Запад отстает от России в области ТОС

Тяжелые огнеметные системы (ТОС) обеспечивают российской армии преимущество на поле боя, считают в «Ростехе». По словам индустриального директора кластера вооружений корпорации Бекхана Оздоева, ТОС — это уникальное оружие, и у западных стран нет его аналогов.

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«В мире, и в частности в западных странах, сопоставимые аналоги отсутствуют. В этом сегменте вооружений мы ушли вперед, оставив страны НАТО далеко позади»,— сказал господин Оздоев журналистам (цитата по ТАСС).

Минобороны несколько раз с начала года показывало кадры использования в зоне военной операции новейших тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка». В частности, 1 апреля оборонное ведомство опубликовало видео, на котором расчет ТОС-2 уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении.

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) в своем докладе поставил Россию на третье место в мире по экспорту вооружений с 7,8% рынка. По данным экспертов, в 2020–2024 годах Россия поставляла вооружения в 33 страны, отдав предпочтение производству основных видов вооружений для собственных вооруженных сил, а не для экспорта. Секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу убежден, что на российское вооружение и военную технику есть большой отложенный спрос.

О докладе SIPRI — в материале «Ъ» «На полях снабжений».