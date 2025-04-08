ФАС не нашла нарушений в покупке «Нижегородской фармацией» ТЦ «Этажи»

Региональное УФАС не выявило нарушений антимонопольного законодательства при покупке госпредприятием «Нижегородская фармация» (НОФ) большей части торгового центра «Этажи», куда в дальнейшем власти планируют переселить мэрию Нижнего Новгорода. Об этом сообщил автор Telegram-канала «Закупочная практика» Александр Кулаков 8 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

НОФ купила недвижимость на улице Белинского, 63 у акционеров группы компаний «Столица Нижний» в конце 2024 года.

Активист полагал, что покупка торгцентра без конкурентных процедур (у единственного поставщика) нарушает антимонопольное законодательство.

Ему поступил ответ за подписью замруководителя УФАС Ленара Шафигуллина. В нем говорится, что сделку согласовали минздрав и минимущества региона. Предприятие совершило покупку за счет оставшейся в распоряжении НОФ чистой прибыли. Продавцами выступили ООО «АДС-Инвест», ООО «КомСтрой» и физлица, они продали госпредприятию помещения в здании, само здание не приобреталось.

Антимонопольщики пришли к выводу, что госпредприятие, купив помещения у единственного поставщика, действовало в рамках законодательства.

Галина Шамберина