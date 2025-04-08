В Ярославской области выбрали школу для тестирования детей мигрантов

Министерство образования Ярославской области выбрало ГОУ ЯО «Средняя школа "Провинциальный колледж"» организацией, которая будет проводить тестирование на знание русского языка для детей иностранцев. Соответствующий приказ подписала министр образования региона Ирина Лобода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ», в России с 1 апреля начал действовать закон о запрете приема детей мигрантов в школы без прохождения теста на знание русского языка. Для поступления в первый класс ребенку нужно будет ответить на четыре устных вопроса, для поступления во 2-11 классы — необходимо пройти устную и письменные части.

Алла Чижова