Свердловчан предупредили о перебоях в телерадиовещании

До 30 марта в нескольких населенных пунктах Свердловской области возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала из-за работ, требующих отключения оборудования, следует из информации свердловского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Так, перебои в вещании каналов пакета РТРС-1 в Юшале ожидаются 26 марта (10:00-14:00), в этот же день также будут наблюдаться прерывания сигнала на каналах пакетов РТРС-1 и РТРС-2 в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском (9:00-17:00), 27 марта — в Нижней Салде (13:00-15:15), 28 марта — в Асбесте (9:00-17:00).

Кроме того, возможны перебои в вещании радиостанций «Радио России», «Волна ФМ», «Воскресение», «Маяк», «Вести ФМ», «Маруся ФМ», «Радио Вера», «Радио Сибирь», «Наше радио».

Напомним, с 18 февраля по 12 марта в утренние часы по всему региону из-за солнечной интерференции наблюдалось временное ухудшение работы каналов спутниковой связи.

Ирина Пичурина