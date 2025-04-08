СКР возбудил уголовное дело по факту нападения на пост ДПС в Чечне

После нападения на пост ДПС в городе Ачхой-Мартан Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело. Инцидент произошел вчера, 7 апреля, примерно в 21:00. Неизвестный с ножом напал на сотрудников патрульно-постовой службы, полицейские получили ножевые ранения.

Напавшего ликвидировали полицейские ответным огнем. По факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ, сообщили в Следственном комитете России.

В СКР добавили, что следователи проводят осмотр места происшествия. Какая-либо информация о личности или мотивах нападавшего пока не приводится.