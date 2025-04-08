Летом «ИрАэро» запустит рейсы из Сочи в Даламан

Авиакомпания «ИрАэро» с 1 июня 2025 года начнет выполнять регулярные рейсы из Сочи в турецкий Даламан на самолетах Sukhoi Superjet 100 дважды в неделю. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Из Сочи в Даламан запускаем рейсы с 1 июня 2025 года. Полеты на Sukhoi Superjet 100 будут выполняться два раза в неделю — по вторникам и четвергам, время в пути составит 1 час»,— говорится в сообщении авиакомпании.

Перевозчик также отметил, что продолжит ежедневные полеты из Сочи в Стамбул и Анталью.

В рамках летнего расписания «ИрАэро» планирует выполнять полеты в Сочи из нескольких российских городов: Пензы и Астрахани — дважды в неделю, Махачкалы, Уфы и Нижневартовска — раз в неделю.

Аэропорт Сочи перешел на весенне-летнее расписание с 30 марта. В нем запланированы рейсы авиаперевозчиков по 85 направлениям: 57 внутренним и 28 международным. Их будет обслуживать 31 авиакомпания.

Мария Удовик