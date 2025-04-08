Горный Алтай получит 1 млрд рублей из бюджета Подмосковья

Московская область предоставит Республике Алтай 1 млрд руб. Средства направят в качестве межбюджетного трансферта в рамках соглашения, заключенного между двумя регионами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Предложения по изменению бюджета Горного Алтая на 2025 год были согласованы на заседании правительства региона 8 апреля. Доходы и расходы бюджета планируется увеличить на 1,8 млрд руб. «Поступившие средства будут направлены на закупку автобусов, мусоровозов, строительство и реконструкцию соцобъектов»,— говорится в сообщении кабмина республики. После утверждения корректировки бюджета его доходы составят 40,7 млрд руб., расходы — 42,7 млрд руб.

На сайте правительства Московской области есть данные об одном соглашении двух регионов о межбюджетном трансферте в объеме 1 млрд руб., которое был заключено в марте 2025 года. Под документом стоят подписи вице-губернатора Подмосковья Людмилы Болатаевой и вице-премьера Горного Алтая, министра здравоохранения Дмитрия Хубезова. Средства направят из резерва бюджета Московской области по разделу «общегосударственные вопросы».

Валерий Лавский