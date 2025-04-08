Как и в предыдущем месяце, самый большой дефицит рабочих кадров в Татарстане наблюдается в розничной торговле. Об этом сообщают аналитики hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане самый большой дефицит кадров сохраняется в розничной торговле

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане самый большой дефицит кадров сохраняется в розничной торговле

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам марта заработная плата в рознице снизилась на 1,5% и составила 50,7 тыс. руб. Сейчас на 1 вакансию приходится 2 резюме при норме в 4,0-7,9. Количество вакансий за месяц уменьшилось на 8%, а число резюме специалистов в сфере розничной торговли выросло на 12%.

Нехватка кадров также все еще наблюдается в медицине и фармацевтике. Уровень зарплат в этой сфере вырос на 3% и составил 64,3 тыс. руб.

Число вакансий уменьшилось на 4%, а количество размещенных резюме медицинских специалистов выросло на 8%.

В феврале 2025 года вакансии в сферах розничной торговли, медицине и фармацевтике в Татарстане также наблюдался дефицит кадров.

Дарья Сайфиева