В Татарстане самый большой дефицит кадров сохраняется в розничной торговле
Как и в предыдущем месяце, самый большой дефицит рабочих кадров в Татарстане наблюдается в розничной торговле. Об этом сообщают аналитики hh.ru.
В Татарстане самый большой дефицит кадров сохраняется в розничной торговле
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По итогам марта заработная плата в рознице снизилась на 1,5% и составила 50,7 тыс. руб. Сейчас на 1 вакансию приходится 2 резюме при норме в 4,0-7,9. Количество вакансий за месяц уменьшилось на 8%, а число резюме специалистов в сфере розничной торговли выросло на 12%.
Нехватка кадров также все еще наблюдается в медицине и фармацевтике. Уровень зарплат в этой сфере вырос на 3% и составил 64,3 тыс. руб.
Число вакансий уменьшилось на 4%, а количество размещенных резюме медицинских специалистов выросло на 8%.
В феврале 2025 года вакансии в сферах розничной торговли, медицине и фармацевтике в Татарстане также наблюдался дефицит кадров.