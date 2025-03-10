В Татарстане самый большой дефицит кадров наблюдается в розничной торговле

Острый дефицит рабочих кадров в Татарстане наблюдается в розничной торговле. Об этом сообщают аналитики hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На 1 вакансию приходится лишь 1,6 резюме, хотя в норме этот показатель должен составлять около 4–7,9. Медианная заработная плата в этой сфере за месяц увеличилась на 1,6% и составила 51,4 тыс. руб.

Не хватает сотрудников и в сфере медицины и фармацевтики. Число вакансий для работников в феврале выросло на 6%, при этом количество резюме также увеличилось на 10%. Предлагаемый уровень заработных плат снизился на 2,3% и по итогам февраля составил 52,4 тыс. руб.

В целом по Татарстану медианная зарплата превышает 70 тыс. руб. Реальные доходы жителей республики за год выросли на 12,9%.

Дарья Сайфиева