На содержание трассы Пермь — Екатеринбург выделят 781 млн рублей

В Свердловской области выделят свыше 781,6 млн руб. на содержание трассы Пермь — Екатеринбург, следует из информации на сайте госзакупок. Заявки подрядчики могут подать до 29 апреля, заказчиком является ФКУ «Уралуправтодор».

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На ремонт дороги и обновление разметки, а также на уборку трассы зимой в 2025 году планируется выделить 182 млн руб., в 2026 году — 400 млн руб., в 2027 году — 198 млн руб.

Напомним, в Свердловской области в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать около 800 км региональных трасс и построить более 100 км тротуаров и освещения к 2030 году.

Ирина Пичурина